Irmã ilegítima de Fernando Valente nunca foi assumida pela família do empresário

Fernando Valente, o ex-companheiro da grávida desaparecida na Murtosa, tem uma irmã de 45 anos, do mesmo pai, que nunca foi assumida pela família. "Havia diferença entre famílias. A família do lado da minha mãe era pobre, a do lado dele era rica, não me queriam como herdeira", explicou a mulher ao CM.



A mulher foi sempre ostracizada pela família e contou que se revê na história de Mónica Silva, acrescentando ainda que o irmão, Fernando, nunca a quis conhecer.

"Tentei entrar na justiça para ver se conseguia que ele [pai de Fernando Valente] me reconhecesse, mas tive o azar de me selecionarem um advogado que era muito amigo dele", afirmou.

Recorde-se que o ex-companheiro de Mónica está em prisão preventiva por suspeita de crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.





A Polícia Judiciária acredita que a grávida de sete meses foi assassinada na noite em que desapareceu e que o principal suspeito é Fernando Valente, que não queria assumir a responsabilidade do filho que Mónica esperava. O bebé seria herdeiro do património e da fortuna da família do suspeito.