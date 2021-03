João Loureiro emocionado no regresso a Portugal

Cansado e emocionado, João Loureiro regressou esta sexta-feira a Portugal, mas remeteu para mais tarde explicações sobre o caso do avião privado em que viajou para o Brasil e no qual foram encontrados 587 quilos de cocaína.









“Evidentemente, não vai ser aqui, nesta hora e neste momento, que vou estar a falar sobre o que se passou. No momento certo, direi tudo o que tiver a dizer e, se necessário, junto das autoridades competentes”, referiu o advogado e também antigo presidente do Boavista, recebido pela mulher e pelos filhos no aeroporto do Porto, após uma viagem que teve escala em Paris. “Sinto-me muito feliz por chegar ao meu país e à minha cidade”, disse, com voz embargada. “Estou muito cansado, praticamente não dormi. Já venho há mais de 24 horas em viagem e peço-vos que me respeitem e à minha família”, acrescentou.

O advogado de 57 anos, filho do major Valentim Loureiro, já havia garantido ter ficado no Brasil por vontade própria para ser ouvido pelas autoridades brasileiras. Foi autorizado a regressar ao País e assumiu, durante este período, que vivia com medo e que só saía do hotel para tratar da viagem que esta sexta-feira realizou. “Foram semanas muito difíceis, mas agora, com esta gente toda aqui à minha espera, já estou cheio de moral”, sublinhou, antes de seguir para casa com os familiares.





O antigo líder axadrezado estava entre os passageiros do avião, que tinha Portugal como destino, onde viriam a ser encontrados os 587 quilos de cocaína, em Salvador, no passado dia 9 de fevereiro.

Pormenores



Escala em Paris



João Loureiro chegou a Portugal pelas 15h15 de esta sexta-feira, depois de ter feito uma escala em Paris. O antigo dirigente desportivo esteve em lista de espera até conseguir o voo desde São Paulo.



Anomalia técnica



O caso do jato começa num alerta do comandante para eventuais problemas mecânicos. Na sequência de uma vistoria, foram detetados os 587 quilos de cocaína na fuselagem da aeronave.



Negócio da Omni



A aeronave pertence à Omni, empresa que Rowles Magalhães Silva, amigo de João Loureiro, se preparava para comprar. Rowles já referiu que “em momento algum” teve acesso ao jato.