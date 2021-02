João Loureiro termina depoimento de quatro horas na polícia brasileira e pode regressar a Portugal

João Loureiro era uma das pessoas que seguiria a bordo do avião privado onde a Polícia Federal brasileira encontrou 500 quilos de cocaína num hangar do aeroporto de Salvador, na Bahia , noticiou a





O avião tinha partido de Tires com cinco pessoas (três tripulantes e dois passageiros) e segundo a estação televisiva dirigiu-se a São Paulo após escalas em Cabo Verde e Salvador, já em território brasileiro. Os passageiros seriam João Loureiro e um espanhol que já era observado pela Judiciária, que o investigava por tráfico de droga.

João Loureiro, ex-presidente do Boavista, foi esta sexta-feira ouvido durante quatro horas na sede da Polícia Federal, em Salvador da Bahia a propósito de uma apreensão de meia tonelada de cocaína num jato privado onde iria regressar a Portugal.O filho de Valentim Loureiro, ouvido pelas autoridades brasileiras, já pode regressar a Portugal. Segundo apurou oo ex dirigente apresentou a versão dos factos que será comprovada com as demais provas do inquérito. Caso seja confirmada, o seu envolvimento no caso é descartado.sabe que foram extraídas, com autorização, mensagens e fotografias do telemóvel do passageiro que serão utilizadas para confirmar a versão apresentada.SIC