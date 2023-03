Um jovem de 19 anos foi preso pela PSP na Gare do Oriente, em Lisboa, no interior de um comboio que se preparava para partir na direção da Linha de Sintra, momentos depois de ter feito um assalto com arma de fogo acompanhado por um menor, de 15 anos.Os factos ocorreram na noite de terça-feira. A dupla atacou duas vítimas e num local ermo roubou-lhes dois telemóveis avaliados em 2200€. Os aparelhos foram recuperados. Por já ter sido detido por um crime semelhante em dezembro, o suspeito ficou em preventiva. O menor foi entregue aos pais.