Um homem de 22 anos, já com antecedentes criminais por crimes violentos e tráfico de droga, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abuso sexual de uma jovem, de 16, com quem terá consumido bebidas alcoólicas. O arguido é vizinho da vítima. Os factos ocorreram no mês passado, na Maia.









A vítima terá perdido a consciência e foi nesse momento que o homem atacou sexualmente a vizinha. Em causa está um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. O homem foi presente a um juiz de instrução para aplicação das medidas de coação.