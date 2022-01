Um jovem, de 17 anos, foi preso pela PSP apenas 20 minutos depois de ter assaltado com ameaça de faca outros três jovens da mesma idade, no Jardim da Estrela, em Lisboa, roubando três telemóveis.O crime ocorreu pouco depois das 00h00 de terça-feira. Uma das vítimas foi mesmo agredida a murro pelo ladrão, que após o crime fugiu para a Calçada da Estrela.A PSP foi informada e, apenas 20 minutos depois do crime, apanhou o ladrão. Ficou em prisão preventiva.