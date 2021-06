Jovem de 19 anos sofre choque fatal em Lisboa

Carolina Buinho era natural de Vila Viçosa e, ao que o CM apurou junto de fonte policial, seguia no banco traseiro de um dos carros. O óbito foi declarado ainda no local.



Uma jovem estudante universitária, de 19 anos, morreu esta terça-feira de madrugada numa colisão entre duas viaturas, no cruzamento entre a avenida Fontes Pereira de Melo e a praça do Marquês de Pombal, em Lisboa.Carolina Buinho era natural de Vila Viçosa e, ao que oapurou junto de fonte policial, seguia no banco traseiro de um dos carros. O óbito foi declarado ainda no local.

Do acidente resultaram ainda três feridos ligeiros (o condutor do carro em que seguia a vítima mortal e os dois ocupantes da outra viatura), que foram transportados para o Hospital de São José pelos Sapadores de Lisboa.



O alerta para os meios de socorro foi dado já perto das 05h00. No local estiveram 14 operacionais dos Sapadores, e ainda meios do INEM e da PSP.