Jovem de 23 anos morre durante treino de andebol em Santa Maria da Feira

André Campos integrava a equipa de andebol do clube de São Paio de Oleiros.

11:02

Um jovem de 23 anos morreu durante um treino de andebol, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, esta segunda-feira, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.



André Campos integrava a equipa do clube de São Paio de Oleiros, em Santa Maria da Feira, e era filho de Amadeu Campos, antigo jogador.



O jovem sofreu uma paragem cardiorrespiratória.



O Futebol Clube de Gaia manifestou o seu pesar pela morte do jovem, deixando uma mensagem para a família de André.



"O andebol está de luto", pode ler-se na publicação, partilhada na página oficial do clube, no Facebook.