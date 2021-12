Jovem morre após tiroteio num bairro na Costa de Caparica durante festa de Natal em família

Um jovem de 27 anos morreu após ser atingido a tiro num bairro da Costa de Caparica, Almada, este sábado de manhã.Ao que o CM apurou a vítima estava com familiares e amigos numa festa de Natal, num espaço para o efeito, quando outro homem interrompeu a festa, chegando de carro. Após uma discussão, que subiu de tom e se tornou violenta, o homem fez vários disparos e atingiu o jovem no pescoço e peito.Após disparar, o atirador pôs-se em fuga.Gerou-se o pânico no local e a família levou a vítima para o Hospital Garcia de Orta, onde viria a morrer. O crime ocorreu perto das 10h00.A GNR está no local da troca de tiros fatal. A PJ investiga o caso e também irá ao hospital onde o jovem morreu. As autoridades estão a ouvir os familiares da vítima que assistiram ao crime.