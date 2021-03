Jovem morre em despiste de carro em Lagoa

Um jovem, de 23, anos morreu no Hospital de Portimão depois de o automóvel em que seguia, como passageiro, se ter despistado e capotado, na terça-feira à tarde, na estrada da Fatacil, em Lagoa. A viatura colidiu com árvores e um muro.





CM apurou, Rúben Oliveira Silva seguia ao lado do condutor, um jovem de 24 anos, que sofreu apenas ferimentos ligeiros. Já Rúben teve mesmo de ser desencarcerado.



As vítimas foram ambas assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Lagoa, INEM e GNR, num total de 14 operacionais e seis viaturas. Os dois jovens, da zona de Lisboa, estavam no Algarve em trabalho.