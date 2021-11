Um jovem, de 17 anos, despistou-se na tarde deste domingo quando seguia de mota em Valdozende, Terras do Bouro.



O motociclista bateu nos rails de proteção e foi projetado durante cerca de 10 metros, tendo caído numa ravina. Foi assistido no local pela Cruz Vermelha de Rio Caldo e transportado para o Hospital de Braga, onde deu entrada com alguns ferimentos.





O terreno onde o jovem caiu era de difícil acesso, o que tornou os trabalhos de socorro complicados.A GNR também foi acionada.