Um rapaz de 21 anos morreu eletrocutado, esta sexta-feira à tarde, quando procedia a trabalhos de eletrificação no lugar de Pereiró, Vilar da Veiga, Terras de Bouro.João Príncipe, filho do presidente da Junta de Vilar da Veiga, sofreu um choque de alta tensão e foi projetado para o solo.Foi assistido no local, primeiro pelos colegas e depois pela Cruz Vermelha de Rio Caldo, com apoio da VMER de Braga, mas não resistiu.