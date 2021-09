Jovem resgatado com ferimentos graves após cair ao rio Douro no Porto

Um jovem foi resgatado, com vida, ao início desta madrugada de segunda-feira, no rio Douro, pela Polícia Marítima do Porto.A vítima, de 25 anos, sofreu ferimentos graves, depois de ter caído, do muro da avenida Gustavo Eiffel, perto das Fontainhas, para uma zona de rochas e água baixa do rio Douro.Por causa da falta de acessibilidade, o jovem foi retirado por uma lancha da Polícia Maritima. A vítima foi depois levada para o cais da autoridade marítima para ser assisitida pelos bombeiros sapadores do Porto e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação.No local esteve uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida.O jovem foi depois levado, pelos bombeiros, para o hospital de Santo António, no Porto.