Jovem sofre despiste em Coimbra e cai na linha do comboio

Um homem, de 19 anos, escapou este domingo com ferimentos ligeiros ao despiste aparatoso do carro que conduzia para a Linha Ferroviária do Norte, em Arzila, Coimbra. O veículo circulava na EN341, derrapou por uma barreira de dez metros e ficou imobilizado junto aos carris.A vítima saiu do carro pelos próprios meios, antes de um comboio de mercadorias embater numa parte da viatura, projetando-a alguns metros. O acidente obrigou à interrupção da circulação de composições durante meia hora no sentido Lisboa-Porto, tendo ficado a partir daí condicionada durante toda a manhã.