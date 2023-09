Jovens atraem sucateiro para ponto de encontro, agridem-no e roubam-lhe milhares de euros

Dois jovens, de 19 e 22 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos dos crimes de roubo e sequestro agravado, ocorridos no início do mês de agosto em Cacia, Aveiro. A vítima, um sucateiro de profissão, foi atraída para um local com o pretexto de lhe serem apresentados artigos que pretendia adquirir.

Segundo avança a PJ num comunicado enviado às redações, a vítima foi manietada quando chegou ao ponto de encontro e agredida das mais variadas formas. Depois, foi roubada em milhares de euros e abandonada.

Os detidos não possuem qualquer ocupação profissional conhecida, sendo já amplamente referenciados por anteriores atividades criminais. Presentes a primeiro interrogatório, ficaram em prisão preventiva.