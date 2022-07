Três jovens institucionalizados detidos pela PSP por mais de 20 roubos violentos no Norte

Três jovens, de 16 e 17 anos, foram detidos pela PSP do Porto, por suspeitas de vários roubos com recurso a arma branca, cometidos junto de várias estações de metro e estabelecimentos de ensino no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar.As vítimas eram sobretudo jovens e por norma estudantes. Os três jovens atuavam em conjugação de esforços.Agrediam e ameaçavam as vítimas para as obrigarem a entregar os pertences, nomeadamente dinheiro e telemóveis.Nas situações em que as vítimas não tinham dinheiro obrigavam-nas, sob ameaça com armas brancas, a levantarem dinheiro no multibanco ou a fornecerem o código dos cartões bancários.Os detidos são estudantes e residiam em instituições de acolhimento. No total, estão indiciados pela prática de mais de 20 roubos violentos.