Dois homens, de 20 e 26 anos, foram detidos pela PSP, em Ponta Delgada, por, no dia 13, terem assaltado com grande violência um homem.A vítima teve de ser operada a uma fratura do maxilar e continua internada. Atuaram "de forma consertada e na sequência de plano por eles previamente delineado" e roubaram 400 euros, os ténis e peças de vestuário da vítima. Ficaram em prisão preventiva.