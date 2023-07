Um juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa aceitou um pedido de impugnação - apresentado por uma das empresas concorrentes - do concurso para os sistemas de computação e plataforma onde as imagens das ‘bodycams’ das forças de segurança serão guardadas.





Tal como o CM noticiou a 19 de maio, o autor da ação foi a empresa Antero Lopes, que representa a marca Axon em Portugal. Apesar de a impugnação não suspender o processo, vai obrigar o Ministério da Administração Interna a apresentar respostas ao tribunal num prazo de 20 dias.