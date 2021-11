Juiz Ivo Rosa recusa dar caso BES a Carlos Alexandre

Ivo Rosa recusa dar o caso BES a Carlos Alexandre.Prestes a ser promovido a juiz desembargador - em março do próximo ano deverá ser graduado, em setembro tomará posse -, Ivo Rosa reuniu esta sexta-feira com os advogados do processo e deu conta de que não está a pensar renunciar ao caso. Pelo menos, para já: explicou que poderá decidir em contrário em janeiro, se não lhe for dada a exclusividade para trabalhar nos autos - mas numa altura em que o Tribunal Central já se terá fundido com o Tribunal de Instrução Criminal e o processo não transitará diretamente para Carlos Alexandre, mas será, sim, sorteado entre os nove juízes que vão compor o novo tribunal.