O ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui exige 792 mil euros ao FC Porto. Em causa está o seu despedimento sem justa causa em janeiro de 2016 após um empate (1-1) frente ao Rio Ave.A ação judicial contra a Porto SAD, que já foi notificada, deu entrada este mês no Juízo de Trabalho do Porto. Lopetegui foi contratado na época 2014/2015 e não completou dois anos nos dragões.Ganhava cerca de 1,1 milhões de euros por ano. Ocontactou o escritório de advogados da Cuatrecasas, que o representa, mas não obteve resposta. No início da época 15/16 Lopetegui foi muito contestado pelos sócios devido aos maus resultados.Mas, em dezembro de 2015, Pinto da Costa desvalorizou as críticas e deu-lhe um voto de confiança. Em janeiro de 2016 despediu-o.Lopetegui passou depois pela seleção espanhola. Dias antes de começar o Mundial da Rússia (2018) saiu para treinar o Real Madrid, de onde foi despedido ao fim de cinco meses.Agora, está a treinar o Sevilha. Ocontactou fonte oficial do FC Porto que assegurou desconhecer tal processo, pelo que não quis fazer qualquer comentário.