Justiça sabia há seis anos de condições precárias onde gémeas viviam na Amadora

Em setembro de 2013 Mariana Santos chamou a PSP a casa, na pobre estrada Militar da Damaia de Cima, Amadora. O marido, João Moura, eletricista de automóveis, tentava atingi-la com o alternador de um carro.Na fuga ela alegou ter caído por umas escadas e foi levada ao hospital. Foi esta a primeira situação de violência doméstica, há mais de seis anos, que levou a Polícia a sinalizar as gémeas - então apenas com ... < br />