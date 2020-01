Ladrão agride agente da PSP no Pingo Doce em Alcântara. Veja as imagens

Um homem de 37 anos agrediu um agente da PSP no Pingo Doce em Alcântara, na quinta-feira.O suspeito tentava furtar produtos da superfície comercial quando foi travado pelo agente da polícia. Confrontado com o PSP, o homem reagiu de forma violenta partido para a agressão com dois murros no agente.O agressor foi identificado, mas não ficou detido. O caso vai seguir para o Ministério Público.