O posto de combustível da Cepsa próximo do Aeroporto de Faro foi assaltado, esta segunda-feira de madrugada de madrugada, com recurso a uma arma de fogo.Segundo oapurou, o ladrão conseguiu levar algum dinheiro - cujo montante ainda não foi apurado - depois de ter ameaçado a funcionária do espaço. Não se registaram feridos.Este é o terceiro assalto a postos de combustível no Algarve no espaço de uma semana. A PJ está a investigar.