Ladrão com código da porta de serviço e armado ataca hotel

Um roubo armado com sequestro a um hotel de baixo custo, na zona do Rato, em Lisboa, rendeu 250 euros a um assaltante que sabia o código da porta de serviço e da existência de um cofre com dinheiro, pelo que o caso está a ser investigado pela PJ de Lisboa como tendo sido cometido por alguém ligado ao estabelecimento, soube o CM.

O crime ocorreu pelas 19h30 de sábado. A rececionista, de 25 anos, ouviu abrir a porta de serviço, que fica num piso inferior, mas não deu grande importância porque pensava tratar-se de um outro funcionário. Foi surpreendida por um homem armado que lhe apontou várias vezes uma pistola.

O assaltante, com roupa escura e um lenço a cobrir toda a cara exceto os olhos - conforme descreveu a vítima - exigiu a abertura do cofre. Foi, segundo fonte policial, "insistente e muito ameaçador". Com receio pela sua vida, a rececionista acabou por aceder, abrir o cofre e entregar ao ladrão os 250 euros que estavam no interior.

O homem, que já na posse do dinheiro continuava a fazer ameaças de morte com a pistola, queria forçar a rececionista a segui-lo para o piso inferior. Afirmava que a queria trancar numa dependência escondida para que a vítima não pudesse dar o alerta para o roubo. Em pânico, a vítima estava prestes a deixar-se levar quando apareceu, de um dos elevadores, um cliente, que se deparou com o assalto em curso.

Surpreendido, o assaltante deixou para trás a mulher que tinha sequestrada e fugiu pela mesma porta de serviço por onde tinha entrado.

Assim que se recompôs, a vítima deu o alerta para o 112. A PSP foi a primeira força de segurança a chegar ao local mas já não encontrou rasto do assaltante. Por ter sido com arma de fogo, o roubo está a ser investigado pela PJ.