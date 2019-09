Ladrão preso a apanhar autocarro em Lisboa

A PSP de Lisboa deteve um homem de 30 anos que na sexta-feira participou num assalto a um estabelecimento de restauração no Parque das Nações.O suspeito, de nacionalidade romena, foi apanhado quando se preparava para entrar num autocarro, na Gare do Oriente, com destino a Madrid, de onde seguiria para a terra natal.Já está em preventiva. Um cúmplice no crime já tinha sido detido.