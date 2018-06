Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lê o diário da ‘ex’ antes de a matar

Ana Estreito era perseguida e fotografada pelo homicida.

Inconformado com o final da relação de 15 anos, Luís Gonçalves, de 57, controlava todos os dias os passos de Ana Estreito. Desconfiado de que a ex–mulher, de 40, mantinha um relacionamento secreto com o patrão, o arguido ia com frequência à pastelaria onde a vítima trabalhava.



A 30 de outubro do ano passado, decidiu tirar as dúvidas e questionou Ana. Ela recusou responder e foi asfixiada até à morte na própria casa.



Apesar de a relação ter chegado ao fim, Luís e Ana continuavam amigos - era o arguido que lhe lavava a roupa, comprava o jornal e até lhe fazia sopa. A vítima entregou-lhe até uma cópia da chave do apartamento, na rua Álvares Cabral, no Porto. Obcecado pela ‘ex’, Luís chegou a ir à casa da mulher, na sua ausência, e ler o seu diário.



Fotografava-a à saída do trabalho e ainda recolheu imagens do estabelecimento comercial e do carro do dono da pastelaria. Tratava-a por ‘fofita’e esperava que a relação entre os dois fosse reatada. Enviava mensagens todos os dias a Ana.



Luís está em prisão preventiva, acusado de um crime de homicídio qualificado e outro de furto - fugiu com dinheiro e o telemóvel da vítima.