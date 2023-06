Leitura do acórdão do homicídio de Francisco Gonçalves marcada para hoje

O principal suspeito do homicídio, Diogo Tavares, de 20 anos, indiciado pelo Ministério Público pela autoria da facada que assassinou Francisco Gonçalves já tinha pedido a absolvição nas alegações finais do julgamento.



João da Silva, Samir Tavares e Carlos Varandas são também arguidos suspeitos de ter morto Francisco Gonçalves.





Ao minuto Atualizado a 19 de jun de 2023 | 10:42

10:40 | 19/06 Juízes entram na sala. O principal suspeito vai ser ouvido por videochamada devido a uma falha de comunicação.



Há alteração substancial e não substancial de factos que afetam Diogo Tavares e João Silva.



Juízes agravam crime para João Silva. Mantém-se o crime de homicídio na forma simples.



Há agora a possibilidade da continuação do julgamento com novos factos.

A leitura do acórdão do homicídio de Francisco Gonçalves à porta da discoteca Barrio Latino decorre esta segunda-feira. Na última sessão o Ministério Público pediu a condenação dos quatro arguidos.Francisco Gonçalves, mais conhecido como 'Chico bala', foi assassinado à facada à porta da discoteca Barrio Latino na madrugada da véspera de Natal de 2021.O julgamento foi marcado com vários pontos de tensão. Recorde-se que na primeira sessão de julgamento houve confrontos entre os familiares de Francisco Gonçalves e os arguidos na pausa para almoço.