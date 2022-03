Libertado um dos três detidos pelo homicídio de agente da PSP em Lisboa. Fuzileiros continuam presos

Leia também Morreu agente da PSP que estava em coma após ter sido agredido à porta de discoteca em Lisboa A vítima e mais quatro colegas, que estavam de folga como clientes no local, intervieram para travar uma desordem entre outros clientes e seguranças. Acabaram sovados.

Foi libertado esta terça-feira um dos três detidos suspeitos das agressões a um agente da PSP, à porta de uma discoteca em Lisboa, que acabou por falecer ontem. Trata-se de um suspeito civil, de 24 anos, que estava em fuga às autoridades desde as violentes agressões e que foi preso na segunda-feira à noite pela Polícia Judiciária (PJ).No entanto, continuam detidos no Estabelecimento Prisional Militar de Tomar os outros dois fuzileiros suspeitos do crime de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada no ataque a cinco agentes da Polícia de Segurança Pública.Fábio Guerra, de 26 anos, acabou por não resistir às graveis lesões cerebrais que sofreu após ter sido agredido à porta de uma discoteca no passado sábado.