Libertados 18 dos 20 detidos suspeitos de falsificação de análises da água para consumo

18 dos 20 detidos na 'Operação Gota d'Água' por falsificação de análises da água para consumo humano foram libertados esta noite e saíram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde estavam a ser ouvidos em primeiro interrogatório. Ainda esta sexta-feira o Ministério Público indicará as medidas de coação que pretende ver aplicadas.

A libertação de 18 arguidos ocorreu uma vez que o juiz entendeu que, face aos indícios recolhidos, não há perspetiva de aplicar medidas de coação privativas da liberdade àqueles arguidos. Restam duas arguidas ainda detidas, sendo que uma delas é a diretora do Laboratório Regional de Trás-os-Montes, indiciada por 396 crimes de falsidade informática.

Ainda esta noite, deverá ser realizada a promoção do Ministério Público e só depois será marcada a data para comunicação da decisão das medidas de coação pelo juiz de instrução.