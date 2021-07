Crise no Benfica: Luís Filipe Vieira, filho e 'Rei dos Frangos' foram detidos

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o filho, Tiago Vieira, foram esta quarta-feira detidos num caso que investiga crimes de fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais Quando começaram as buscas, o juiz Carlos Alexandre já tinha emitido mandados de busca que visavam o atual presidente das águias Luís Filipe Vieira. José António dos Santos, também conhecido por 'Rei dos Frangos', assim como Tiago Vieira, filho do presidente dos encarnados estão entre os detidos.sabe que dois outros empresários também estão a ser investigados.O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ficará nas instalações da PSP de Moscavide, em Lisboa, até ser presente ao juiz Carlos Alexandre, o que deverá acontecer no prazo máximo de 48 horas.Recorde-se que durante a manhã desta quarta-feira, Luís Filipe Vieira e o 'Rei dos Frangos', que terminaram com as duas detenções.Pela primeira na história do Benfica, um presidente é detido em exercício de funções. Os crimes a ser investigados pelas autoridades são:- Fraude fiscal;- Abuso de confiança;- Branqueamento de capitais;