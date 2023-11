Madrasta de Joana Amaral Dias absolvida de intoxicar marido com medicação

A madrasta de Joana Amaral Dias Carlos Amaral Dias morreu a 3 de dezembro de 2019, a caminho do hospital, após ter esperado mais de duas horas pela chegada de uma ambulância.A madrasta de Joana Amaral Dias

Uma declaração de Carlos Amaral Dias recolhida pela PJ um ano antes da sua morte, durante a fase de inquérito, ilibava a mulher, Susana Quintas, única arguida do processo por ofensas à integridade física graves e qualificadas contra o médico psiquiatra. Na terceira sessão do julgamento, a filha mais nova do psiquiatra, inesperadamento, apareceu com Joana Amaral Dias e acusou a mãe de dar medicamentos a mais ao pai.





Uma análise toxicológica revelou que o médico tinha uma quantidade de benzodiazepinas quatro vezes superior ao normal no sangue. Os três filhos mais velhos apresentaram queixa.



A madrasta de Joana Amaral Dias, Susana Quintas, foi absolvida, esta segunda-feira no Tribunal Criminal de Lisboa de, alegadamente, ter dado medicação em excesso ao marido Carlos Amaral Dias.Na leitura do acórdão, a juíza Margarida Alves sublinhou que não ficou provado que o excesso de calmantes tivesse sido a causa direta dos vários internamentos hospitalares do psiquiatra.está acusada de 7 crimes de ofensas à integridade física.

"A juíza é uma mulher competentíssima e intelentíssima por quem manifesto toda a minha admiração, respeito e consideração. Sei neste momento aquilo que sabia antes", afirmou Susana Quintas ao CM depois de conhecer a leitura do acórdão.



Em relação aos "longos anos de investigação", a madrasta de Joana Amaral Dias diz que não sabe "até que ponto os houve".