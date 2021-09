Rúben Semendo está acusado de violação por uma menor grega. O internacional português, preso na Grécia, saiu em liberdade depois de pagar uma caução de dez mil euros.O investigação CM foi ao bairro onde Rúben Semedo nasceu, na Amadora, e chegou à fala com a mãe do jogador e com dirigentes do clube onde o jogador deu os primeiros passos no futebol, antes de rumar ao Sporting.