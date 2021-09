“Tu não mereces nada. És um desgraçado porque me desgraçaste a vida.” A frase de Jovita Ribeiro, retirada de uma escuta telefónica, foi lida esta quarta-feira durante o julgamento do filho, o GNR de Fafe acusado de, com os pais e a mulher, juíza estagiária, ter burlado 32 pessoas em 406 mil euros para sustentar uma vida de luxo.









Confrontado com a frase da mãe, depois de ter garantido ao coletivo de juízes desconhecer a falência pessoal dos pais, Sérgio Ribeiro referiu-se à progenitora como uma pessoa “explosiva”.

O militar foi o único a falar na segunda sessão do julgamento. A mulher, Soraia Ribeiro, faltou por ter sido mãe na segunda-feira.