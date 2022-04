O crime de violência doméstica representa uma pesada fatia do universo de reclusos. A 31 de dezembro do ano passado, os Serviços Prisionais apontavam a existência de 892 pessoas atrás das grades por este tipo de delito.



A grande maioria (874) são homens, com apenas 18 mulheres identificadas no relatório. Em 2020, o total de presos era de 866. Nestes casos estão incluídos os reclusos a cumprir pena ou em prisão preventiva.