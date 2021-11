Estava condenado há sete anos, mas só na sexta-feira é que Manuel Godinho, o empresário de Ovar favorecido em negócios com empresas do Estado por uma rede de corrupção e tráfico de influências, começou a cumprir 12 anos de prisão. O arguido central do processo Face Oculta entregou-se na cadeia de Paços de Ferreira, 25 dias depois de o antigo ministro Armando Vara, também arguido, ter saído da prisão de Évora após cumprir dois anos e nove meses de uma pena total de cinco anos.