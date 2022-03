"Não esqueceremos o Fábio Micael, não esqueceremos.” A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, dirigida esta terça-feira aos colegas do agente da Esquadra de Alfragide, na Amadora, foi clara e deixada em nome de todo um País. O Presidente da República visitou, pelas 13h00, o memorial colocado à porta e deixou palavras de conforto ao polícias, carregando-as depois consigo até à Covilhã, onde se encontrou, pelas 20h30, com os pais e irmãs do jovem, de 26 anos.