Marco 'Orelhas' entre os detidos por homicídio de adepto nos festejos do título

Marco 'Orelhas' está entre os detidos da operação "Fim de festa" da Polícia Judiciária (PJ), realizada na madrugada desta quarta-feira, no Porto.Foram ainda detidas mais oito pessoas ligadas à morte do adepto Igor Silva durante os festejos do FC porto campeão na passada madrugada do dia 8 de maio.A operação policial decorreu pelas 07h00 desta quarta-feira com vista ao cumprimento de 13 mandados de busca domiciliária e 9 de detenção. Os detidos, com idades compreendida entre os 20 e os 42 anos, têm antecedentes criminais pela prática de crimes violentos."A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu, no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos, atuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando, por isso, todos indiciados da coautoria nesse crime", pode ler-se no comunicado enviado às redações.Os detidos encontram-se nas instalações da PJ e só deverão ser ouvidos esta quinta-feira.Em atualização