Marco ‘Orelhas’ recorre da ‘solitária’ em Paços de Ferreira

Marco Gonçalves, conhecido pela alcunha de ‘Orelhas’, não sabe até quando vai ficar na ala de alta segurança da cadeia de Paços de Ferreira. A advogada, Poliana Ribeiro, já prepara o recurso ao despacho que determinou o internamento em ala de segurança. Diz que é uma “medida muito injusta”.





CMTV.



“O internamento em regime de segurança é utilizado quase como último recurso para reclusos perigosos, que causam distúrbios. Não é o caso do Marco, que nunca esteve preso. Parece-me injusto”, refere a advogada, sublinhando que a medida tomada num feriado não passou de “um castigo” pela entrevista à

‘Orelhas’ passa agora os dias sozinho, numa cela de segurança máxima. Está 22 horas por dia dentro da cela, “com as condições mínimas” e tem autorização para sair duas horas para o recreio, sem qualquer contacto com outros reclusos. A advogada sublinha que está até privado de usar as roupas pessoais e terá direito a dois telefonemas de cinco minutos, para a família, por semana.