A Marinha divulgou esta quinta-feira imagens da arriscada entrada de militares, da fragata Corte Real, a bordo do navio ‘Greta K’, que esteve em chamas – com toneladas de combustível - ao largo do porto de Leixões. Os militares realizaram "uma difícil inspeção técnica, devido às condições do navio, ao fumo ainda intenso e às altas temperaturas que se faziam sentir no interior".

A missão da equipa da Corte Real percorreu "os compartimentos, previamente identificados, onde poderiam existir focos de incêndio, dando o incêndio como, presumivelmente, extinto e permitindo assim avaliar a segurança do navio".

Tratou-se, de acordo com a Marinha, de uma "ação importante para o apoio na tomada de decisão do reboque do navio, sem riscos de derrame de combustíveis e sem perigo para a navegação, para o porto de Leixões".

"O Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique Gouveia e Melo, enviou já um sinal tático de BZ [Bravo Zulo, missão bem cumprida] para toda a guarnição do NRP Corte-Real, endereçando parabéns pelo sucesso da missão e manifestando o orgulho pela coragem e determinação demonstradas, ao terem percorrido a "milha extra", que sempre caracteriza os marinheiros", descreve a Marinha.

O incêndio no navio-tanque ‘Greta K’ teve início na tarde de terça-feira, dia 21, quando se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, com 19 pessoas a bordo.