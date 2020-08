Menina morre após queda em piscina no Entroncamento

A menina de três anos que na quarta-feira caiu a uma piscina, no Entroncamento, não resistiu e morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde foi transportada em estado crítico.Segundo apurou esta sexta-feira o, a menina vivia com os pais na Costa de Caparica, em Almada, mas estaria a passar uns dias de férias na moradia dos avós, onde sofreu a queda na piscina da propriedade.