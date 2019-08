Menino de 12 anos em estado grave após ser atropelado por carro em Montemor-o-Novo

Um menino de 12 anos ficou gravemente ferido esta quinta-feira ao ser atropelado por um carro na Estada Municipal 537 em Reguendo de São Mateus, no concelho de Montemor-o-Novo.Segundo informações que o CM apurou junto de fonte oficial CDOS de Évora, na sequência do atropelamento o veículo despistou-se e colidindo com outro carro.A vítima foi transportada para o Hospital de Évora.O alerta foi dado às 21h26.