Um menino, de dois anos, ficou ferido após ser atropelado por um carro na Avenida Sá Carneiro, em Duas Igrejas, Paredes.



O alerta foi dado às 17h24 e os Bombeiros de Rebordosa, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, foram accionados para o local.

A criança apresentada um traumatismo cranioencefálico ligeiro e foi transportada para o hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lordelo esteve no local e tomou conta da ocorrência.