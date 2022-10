Menino raptado pelo pai em Palmela encontrado em Madrid

Sebastian, o menino luso-espanhol que estava desaparecido há mais de um mês, foi localizado em Madrid, com o pai.Para já, nada aconteceu àquele familiar, que raptou a criança em Palmela, embora a mãe continue presa no nosso país exatamente pelo mesmo motivo. Raptou o filho em Barcelona e foi presa no Algarve depois de terem sido emitidos mandados de detenção. Esta quinta-feira de manhã, a Europol vai buscar a mãe de Sebastian - que quer ser chamado de Nicolas - à cadeia de Tires para a levar a Barcelona onde será ouvida. Tudo indica que já libertada e seja tentado um acordo de guarda partilhadas.Entretanto, a avó do menino já se constituiu assistente no processo e Pedro Proença, o advogado da família, requereu que o pai fosse constituído arguido no nosso país, depois de serem igualmente emitidos mandados de detenção europeus.Para já, o que sabe e que Sebastian está bem de saúde, pelo menos foi isso que foi garantido pelas autoridades espanholas à Polícia Judiciária.