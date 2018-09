Menor abusada quando ia para os tios estudar

Auxiliar de geriatria acusado de oito abusos sexuais.

Tapa boca da vítima

Segundo a acusação, em data não apurada a criança foi alvo de uma investida no quarto do tio. O predador tapou-lhe a boca com a mão para não gritar.



Vídeo e masturbação

Num dia em que a menor foi para casa do tio estudar, este mostrou-lhe um vídeo pornográfico no telemóvel. Depois obrigou a sobrinha a masturbá-lo.



Ansiedade e sofrimento

A vítima mostra um estado de "ansiedade, desilusão, tristeza e sofrimento", segundo a acusação do Ministério Público.

A 1 de maio de 2015, uma menor e o irmão autista subiram até ao quarto andar de um prédio em Almada, casa dos tios. A mãe ficou para trás a falar à entrada do prédio com uma ex-patroa quando ouviu a filha a chorar.O tio da menor tinha-a tentado arrastar para casa, de modo a molestá-la sexualmente. Foi esse episódio que levou a criança, na altura com 13 anos, a contar os vários abusos de que era, afinal, alvo desde 2008 às mãos do tio.O predador, um auxiliar de geriatria de 50 anos, foi apanhado pela PJ de Setúbal e agora acusado por oito crimes de abuso de criança agravado.Os crimes começaram quando a menor tinha seis anos. Ia para casa dos tios sob pretexto de brincar com os primos ou ter ajuda nos estudos por parte do tio. Mas era alvo das investidas sexuais do familiar, que foi detido. Aguarda pelo julgamento em liberdade, com termo de identidade e residência.