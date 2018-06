Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor em gangue furta jantes

Três jovens foram detidos pela PSP de Lisboa.

Por Miguel Curado | 08:49

Três jovens (dois homens e uma mulher, entre os quais um menor de 14 anos) foram detidos pela PSP de Lisboa pelo furto de quatro jantes de liga leve de uma viatura estacionada na via pública.



As detenções ocorreram pelas 05h30 de segunda-feira, na zona do Lumiar.



Após o furto, o proprietário do carro apresentou de imediato queixa e rapidamente foi possível chegar aos autores do crime. Os dois detidos mais velhos têm diversos antecedentes e foram constituídos arguidos.



O menor foi entregue aos pais. As jantes e dois macacos hidráulicos foram devolvidos ao proprietário.