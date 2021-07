Militar da GNR de folga salva jovem no rio Mondego

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Coimbra, os Bombeiros Sapadores de Coimbra e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) de folga resgatou do rio Mondego, esta terça-feira, um jovem de 20 anos.O jovem estava a sentir-se mal na água, sem reagir a qualquer indicação verbal e sem capacidade de nadar para a margem, junto à ponte de Santa Clara, em Coimbra. "Ao aperceber-se que o cansaço do jovem começava a ser evidente, o militar nadou ao encontro do jovem, resgatando-o e conduzindo-o até à margem", pode ler-se no comunicado da GNR.O militar pertence à Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).