Militar ferido em despiste de jipe do exército em Monchique

Proteção Civil alerta para risco muito elevado de incêndio para concelhos do Algarve.

20:22

Um militar ficou ferido na sequência de um despiste de um jipe do exército envolvido no patrulhamento na Serra de Monchique, durante a tarde deste sábado.



O acidente aconteceu junto à zona de Romeiras, Marmelete, em Monchique. O militar, com ferimentos leves, foi transportado para o hospital de Portimão.



Recorde-se também que durante a tarde deste sábado, um incêndio no mato lavrou junto a uma zona habitacional, levando ao local cerca de 50 operacionais e um meio aéreo.



Durante todo o fim de semana, há vários operacionais no local para atuar ao primeiro sinal de incêndio nas localidades do Algarve, que estão com risco muito elevado de incêndio e este sábado alcançaram os 34ºC.