Três dias depois de pelo menos 57 militares da GNR (27 no comando de Setúbal e 30 no de Braga) terem faltado ao serviço por doença, num protesto aparentemente concertado no âmbito das manifestações pelo subsídio de missão, a maioria continua sem regressar ao patrulhamento - que em alguns locais é assegurado por outros postos.





CM apurou que os médicos do Centro Clínico da GNR foram obrigados a ratificar as baixas apresentadas pela maioria. Como consequência, os efeitos nas unidades continuam. Em especial no Comando de Setúbal (destacamentos de Setúbal e Almada), as escalas de serviço são asseguradas com militares de Ambiente e da Escola Segura. Houve necessidade de juntar patrulhas de postos vizinhos para garantir a vigilância.



