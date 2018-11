Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares portugueses de novo debaixo de fogo em África

Grupo de 100 rebeldes ataca outra patrulha em Bambari, na República Centro-Africana.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:08

Os militares portugueses voltaram esta sexta-feira a estar debaixo de fogo na cidade de Bambari, no centro da República Centro-Africana (RCA), 48 horas depois do ataque que feriu um sargento, de 42 anos.



Os confrontos duraram sete horas e o efetivo português, composto sobretudo por paraquedistas, enfrentou um grupo com cerca de 100 rebeldes armados, munidos de armas pesadas e lança-rockets.



Desta vez, não se registaram baixas entre os militares portugueses que estão na RCA ao serviço das Nações Unidas.



"Dada a dimensão da ameaça, com a existência de barricadas e o efetivo do grupo opositor em grande número", que disparava "a partir de posições fortificadas" em zonas habitadas por civis, os militares "reagiram", explica o Estado-Maior-General das Forças Armadas em comunicado.



Os portugueses enfrentaram um grupo oriundo de várias regiões da República Centro-Africana que se juntou propositadamente "para lutar contra os capacetes azuis" que reagiram ao fogo inimigo em defesa da população.