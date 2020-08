Ministério da Defesa alvo de ataque informático

O Centro de Ciberdefesa das Forças Armadas travou recentemente uma tentativa de intrusão nos sistemas do Ministério da Defesa, praticada por um grupo ainda não identificado através de emails enviados a dezenas de funcionários civis e militares.



O esquema tentado foi o de phishing: um email com aparência oficial com uma ligação à qual as vítimas acedem e introduzem nomes de utilizador e palavras passe dos sistemas, conseguindo os piratas aceder depois aos servidores e retirar dados.

A informação foi partilhada quarta-feira pelas Forças Armadas, como alerta aos restantes integrantes do grupo C4 (Controlo, Comunicações, Coordenação do Cibercrime), no âmbito do Centro Nacional de Ciberdefesa, soube o CM.

Embora sem sucesso, garantem fontes da Defesa, o ataque obrigou à suspensão dos sistemas informáticos, para proteção dos dados, tendo dezenas de utilizadores ficado sem acesso – muitos deles ainda em teletrabalho. Tal deveu-se à quantidade de emails recebidos, que permitem também catalogar o ataque como de "inundação" – com o objetivo de sobrecarregar os servidores e deixar redes internas inoperacionais.



O mesmo tipo de ataque ocorre com "frequência quase diária", sendo atribuído a "Ameaça Avançada Persistente" explicou ao CM uma fonte militar. Em novembro de 2018 o edifício onde está instalado o Ministério da Defesa e o Estado-Maior-General das Forças Armadas foi alvo de um gigante ataque informático, no qual os sistemas informáticos de correio eletrónico de militares e civis foram atacados também por phishing.



Foram ‘sacadas’ mais de 3,5 gigas de informações, mas não terão sido afetadas as redes seguras e classificadas.

O modo de operação deste ataque vai ser agora investigado pelo Centro de Ciberdefesa, que reúne peritos dos três ramos das forças armadas e especialistas civis, para se tentar apurar a origem dos ataques. Acredita-se que as listas de email tenham sido conseguidas de fonte aberta.

O CM já pediu esclarecimentos ao Ministério da Defesa.